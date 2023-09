Etika a transparentnost. Unie vydavatelů volají po zásadách pro AI

Hlavními osami požadavků ve čtyřstránkovém dokumentu jsou etika, transparentnost a odpovědnost provozovatelů AI. Vývojáři i provozovatelé AI, kteří svůj software pomocí čerpání dat z již existujících textů učí tvořit nový obsah, by podle textu měli respektovat duševní vlastnictví a s ním spojené právní normy. Autoři původních textů totiž do jejich vzniku investovali a jejich vklad by měl být ochráněn, míní vydavatelé.