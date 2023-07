Etické problémy i rušení pracovních míst. OECD varuje před umělou inteligencí

OECD podle agentury Reuters uvádí, že více než čtvrtina pracovních míst v jejích členských zemích je založena na dovednostech, které lze snadno nahradit pomocí umělé inteligence. Tři z pěti zaměstnanců se podle loňského průzkumu OECD obávají, že by do deseti let mohli v důsledku umělé inteligence přijít o místo, píše Reuters.

Umělá inteligence by však podle některých ekonomů měla podpořit hospodářský růst. Americká investiční banka Goldman Sachs například v letošním roce předpověděla, že nárůst produktivity v souvislosti s umělou inteligencí by do deseti let mohl zvýšit globální hrubý domácí produkt (HDP) o sedm procent.