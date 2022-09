Sázka, která nevyšla. Salvador míří po zavedení bitcoinu k bankrotu

Salvador byl vůbec první zemí na světě, kde je nějaká kryptoměna považována za oficiální měnu. Obyvatelé mohou využívat speciální digitální peněženku Chivo, do které se přihlásí prostřednictvím svých chytrých telefonů s pomocí národního ID.

Aby země lidi skutečně nalákala k používání bitcoinu, rozdala všem uživatelům aplikace při prvním aktivování tuto kryptoměnu ve výši zhruba 30 dolarů (745 Kč). Připomeňme, že to bylo v době, kdy minimální mzda v zemi činila 365 dolarů, tedy zhruba devět tisíc korun.

I proto se v zemi opakovaně konaly velké demonstrace, na nichž se lidé nezdráhali demolovat vše, co jim přišlo pod ruku – svoji frustraci si vybíjeli na výlohách obchodů i bankomatech.

Vstupní náklady na zavedení bitcoinu jako zákonného platidla přitom byly obrovské. Tamní vláda musela vyčlenit v přepočtu zhruba 3,5 miliardy korun na to, aby se kryptoměnu dalo skutečně používat. Hlavním prosazovatelem bitcoinu v zemi byl přitom prezident Salvadoru Nayib Bukele, který sám sebe označil na Twitteru za „nejvíc cool diktátora na světě“.

„Jako všechny inovace projde i bitcoin v Salvadoru cestou učení. Každá cesta do budoucnosti je taková, a ne všeho se dosáhne za den nebo za měsíc,“ prohlásil krátce po zavedení nového platidla v zemi Bukele na Twitteru.

Právě on v prvních měsících vyzdvihoval na svém twitterovém účtu bitcoin až do nebes, a to klidně i několikrát týdně. V posledních měsících se ale k němu již prakticky vůbec nevyjadřuje.