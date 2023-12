Obchody s kryptoměnami vzrostly v Česku v listopadu o polovinu

„Na začátku listopadu pokračovalo výrazné oživení. Důvodem byl i nadále především slibný vývoj kolem bitcoinového fondu. Na konci měsíce nastal mírný útlum, kdy investoři čekali na další impulz. Ten přišel až na začátku prosince, kdy cena prolomila hranici 40 000 USD (zhruba 901 000 korun),“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Růst navíc pokračoval i v nadcházejících dnech. Ve středu tak byla poprvé od března 2022 prolomena v případě bitcoinu milionová hranice, jedna virtuální mince se ve špičce prodávala za 1 000 909 Kč. Zkraje letošního roku to přitom bylo pouze 380 890 Kč.

Foto: Novinky Vývoj hodnoty bitcoinu za poslední týden

Bitcoin pokořil milionovou hranici

Oproti předchozím měsícům byl podle investičního manažera Wood&Company Tomáše Kacerovského rozdíl v tom, že ethereum překonalo svou výkonností bitcoin o přibližně pět procent. „To by mohlo naznačovat, že ačkoliv je bitcoin poháněn potenciálně velmi pozitivními zprávami, a to rozhodnutím o schválení či neschválení bitcoinových ETF fondů v lednu, je tento narativ již lehce vyčerpaný a začala postupná rotace do etherea a dalších kryptoměn,“ dodal.

Zkratka ETF označuje fond obchodovaný na burze. O schválení takového bitcoinového fondu se nyní snaží hned několik společností v USA.

Roste i zájem o těžbu

Celý listopad se podle ředitele firmy 2Bminer Jakuba Hlavenky nesl ve velmi pozitivním duchu. „Je vidět, že nálada investorů je stále více zaměřená na investice do krypta. Ukazuje to i kauza Binance, v rámci níž jde o praní špinavých peněz, bankovní podvod nebo porušování zákonů USA o cenných papírech. Ještě v nedávné minulosti by tyto problémy vedly k propadu trhu a několikaměsíčnímu poklesu bitcoinu. Nyní přitom bitcoin posílil. Je tak vidět, že tyto informace investory již moc netrápí,“ uvedl Hlavenka.

Podle něj zároveň vzrostl i zájem o nákup strojů na těžbu kryptoměn. Kybernetické mince totiž „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má v případě bitcoinu dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Kryptoměny Bitcoin, Ethereum a DogeCoin

Kurz může být ještě vyšší

Do konce roku může bitcoin podle analytika Purple Trading Petra Lajska vystoupat i k hranici 50 000 dolarů (asi 1,13 milionu korun) a po schválení prvního ETF to může být ještě výše. „V příštím roce pak bitcoinu bude hrát do karet nejen ETF a pád úrokových sazeb, v dubnu totiž navíc očekáváme další halving. Volně přeloženo to znamená, že odměna pro těžaře bude poloviční. Tento fenomén nastává každé čtyři roky a aktuálně vychází na konec dubna 2024. V historii měl bitcoin tendenci několik měsíců po halvingu vytvářet historická maxima. Cíl 100 000 dolarů v příštím roce tak nemusí být nereálný,“ dodal Lajsek.

Kurzy nicméně rostou i v případě dalších kryptoměn. „Bitcoin zažívá v posledních týdnech velice úspěšné období a jeho cena je na nejvyšší úrovni od března loňského roku. Společně s tím roste hodnota i dalších kryptoměn a na trhu převládá obecně pozitivní nálada,“ prohlásil František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace.

Co se ostatních kryptoměn týče, u nich samozřejmě není v absolutní hodnotě nárůst tak markantní jako u bitcoinu, neboť kurzy jsou výrazně nižší. Například ethereum jakožto druhá nejznámější kryptoměna posílilo až na 52 018 Kč, na začátku letošního roku byla hodnota přitom jen 27 010 Kč.