Další týden plný zvratů? Co ovlivní kurz bitcoinu

Trh s bitcoinem – pochopitelně i s dalšími kryptoměnami – čeká nicméně náročný týden, kdy by vývoj kurzu mohla ovlivnit řada událostí a oznámení. „V úterý také společnost Nvidia oznamuje své nejnovější výsledky. Tato firma se stala ukázkovým modelem revoluce v umělé inteligenci. Kryptoměny budou na oznámení firmy pravděpodobně reagovat,“ podotkl Simon Peters, analytik kryptotrhů v eToro.

„Ve středu ve Velké Británii ministr financí Jeremy Hunt zveřejní podzimní prohlášení vlády. Ačkoli bylo dopředu uvedeno jen málo informací, hovoří se o klíčových daňových škrtech, zatímco investoři do kryptoaktiv budou sledovat další novinky v tomto sektoru ve Spojeném království,“ podotkl Peters.

„Kurz bitcoinu se obecně řídí podle běžné tržní síly, jako je nabídka a poptávka. ETF aktuálně žene poptávku nahoru. Nabídka bitcoinu ovšem v čase klesá skrze takzvané půlení bitcoinu (halving). Přidejme k tomu lidskou psychologii, kdy spekulanti chtějí rychle zbohatnout, a máme kombinaci, která vytváří to, co můžeme pozorovat i nyní. Fantastické titulky o bitcoinu, které způsobují krátkodobé investiční davové šílenství. Neměl by se ale zastínit fakt, že bitcoin od svého vzniku v průměru vcelku stabilně roste,“ doplnil Uherík.