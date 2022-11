Kryptoburzou FTX se zabývá bahamská policie, spolupráci s ní přerušila Visa

• Aktualizováno

· Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov byl po příletu na summit G20 na Bali převezen do nemocnice. S odvoláním na indonéské činitele to uvedla AP. Ruské ministerstvo zahraničí popřelo, že by byl Lavrov hospitalizován. Guvernéra Bali uvedl, že šlo o prohlídku. Celý článek