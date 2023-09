Nakupovat oblečení půjde i v obchodech bez pokladen. Díky nové technologii

Koncept obchodů Just Walk Out doposud spoléhal na kamery na stropě a senzory na regálech, díky čemuž systém dokázal jasně identifikovat, co uživatelé dávají do košíků. Naúčtovat jim správnou sumu za zakoupené zboží tak nebyl žádný problém.

Většinou se tímto způsobem prodávalo výhradně spotřební zboží a potraviny. Americký gigant se ale nyní snaží změnit i to, jak nakupujeme oblečení.

Nákupy triček, kalhot a svetrů automaticky bez pokladen jsou ale daleko větší výzvou, než by se mohlo na první pohled zdát. Jednotlivé kusy oblečení jsou si totiž velmi podobné vzhledem i hmotností, a tak by bylo pouze pro senzory na stojanech a kamery na stropě velmi obtížné poznat, co si zákazník skutečně bere.

Umělá inteligence usnadňuje lidem nákupy. I vaření

Místo hlídání zlodějů

Do celého systému tak Amazon začlenil RFID čipy, oblečení je tedy sledováno prostřednictvím radiofrekvenční identifikace. RFID čipy jsou připevněny na každém kusu oblečení a jsou monitorovány napevno nainstalovanými čtečkami uvnitř prodejny.

Jde o velmi podobnou technologii, která se běžně používá již několik desítek let v oděvním průmyslu k zabezpečení zboží proti krádežím. Amazon ji ale upravil tak, aby mohla být využita přímo pro kasírování zákazníků.

Drtivá většina obchodů Just Walk Out je v USA, první prodejny ale Amazon otevřel už i v Austrálii a Evropě, na našem kontinentu se nachází konkrétně v Londýně. Umístěny jsou většinou na letištích a sportovních stadionech, kde je provozují další společnosti na základě licenčních dohod.

Technologie RFID pro nákupy oblečení je zatím využívána ve fanouškovských obchodech ve dvou sportovních arénách v Seattlu. Teprve až se ukáže, že je v praxi spolehlivá, tak se patrně dočkáme rozšíření nabídky i do dalších obchodů.

Foto: archív výrobce Prodejny Just Walk Out nově mohou nabízet i oblečení

V Česku pomáhá umělá inteligence

Nakupování bez prodavačů – byť ve zcela jiné formě než v případě Amazonu – se stále častěji rozmáhá i v Česku. V Berouně například otevřel COOP letos automatickou prodejnu, která využívá umělou inteligenci. Ta pomáhá chránit zboží před zloději. Díky průběžným analýzám kamerových záznamů dovede odhalit nestandardní chování zákazníků, na které upozorní zaměstnance centrální ochrany nebo personál prodejny.

Pokud člověk například zboží strčí do kapsy nebo do tašky místo do košíku, dorazí pracovníkům na mobil upozornění a krátké video s podezřelým. Ostraha tak nemusí sledovat záběry z kamer nepřetržitě, respektive může dohlížet na více prodejen najednou, kam firma systém plánuje rozšířit.

Pokud je prodejna bez obsluhy a funguje v automatickém režimu, což je v Berouně od 17:00 do 6:30 ráno, může systém upozornit zloděje, že ho vidí. V automatickém režimu je navíc pro vstup do prodejny potřeba QR kód v mobilu spojený s bankovní identitou, díky čemuž lze případného zloděje snadno určit pro policii.

Jako vůbec první byl takto sofistikovaný bezpečnostní systém využívající AI spuštěn právě v Berouně letos na jaře, umělou inteligenci v pilotních projektech ale už testují i konkurenti.

Foto: Archiv Systém z pohybů a gest pozná, když zboží místo do košíku zamíří do batohu.