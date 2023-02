Zrychlit PC či notebook je možné i zadarmo

Pokud se systém pomaleji zapíná, spuštění nejrůznějších programů trvá o desítky sekund déle a přehrávání videa je sekané, mohou za to velmi často tzv. dočasné soubory. Ty totiž počítač sám nikdy nemaže.

Z operačního systému dokážou vymést takové smetí speciální programy. K dispozici jsou placené aplikace i ty zadarmo. Mezi ty nejpopulárnější patří po právu CCleaner , za kterým stojí posledních pár let antivirová společnost Avast. Ta se přímo prostřednictvím programu snaží nalákat na zakoupení sofistikovanější placené verze, mnoho toho umí ale i ta volně dostupná.

Obsluha aplikace je velice jednoduchá a intuitivní. Kromě odstraňování souborů si program poradí s registrem, konkrétně s nepoužívanými položkami, které v něm zanechávají některé programy. Vyčištění registrů může také výrazně zrychlit chod Windows, před jeho spuštěním doporučujeme udělat zálohu – také to CCleaner v bezplatné verzi dokáže.

Pevný disk může být po delší době zpomalený kvůli roztříštění souborů na fragmenty. Kvůli tomu v sobě Windows ukrývá funkci defragmentace. Ta spojí dohromady co nejdelší bloky souvisejících dat, což umožní jejich rychlejší načítání.

Sluší se zmínit, že defragmentovat potřebují čas od času klasické pevné disky, moderní SSD jednotky podobný „úklid“ nepotřebují. Je to dáno tím, že nemají žádné mechanické části, které by se při vyhledávání souborů namáhaly – u pevných disků je tomu ale přesně naopak.

Disky dnešních počítačů jsou tak obrovské, že není vůbec žádný problém uložit na ně klidně i několik stovek různých programů. Reálně ale uživatelé používají jen pár z nich. I když se to nemusí na první pohled zdát, problém může nastat v případě, kdy se lidé snaží nepotřebné programy z PC odinstalovat.

Snaží se zůstat co nejdéle v utajení a potají ukrajují výkon sestavy pro počítačové piráty. Ti jej následně využijí k dalším útokům nebo k tomu, aby prostřednictvím stovek podobně zotročených počítačů dolovali kybernetické měny – ty mohou následně směnit za skutečné peníze.

Uživatel si u něj může sám určit, který program má přístup k internetu a který ne. Tím, že neustále běží na pozadí a v podstatě sleduje neustále síťovou komunikaci, může občas vytěžovat hardware počítače, a dokonce i zpomalovat připojení. To je daň za bezpečí. V placené verzi navíc dokáže ZoneAlarm monitorovat příchozí e-maily a vyhledávat nebezpečné přílohy nebo vyhledat zdroj útoku.

Vylepšit výkon klidně i více než pět let starých sestav je možné samozřejmě také novými součástkami. Investice do hardwaru by nicméně měly přijít až ve chvíli, kdy všechny postupy popsané výše selžou. Počítačům se zpravidla dýchá lépe, když mají více operační paměti a rychlejší disky, právě tyto dvě kategorie se na celkovém výkonu podepisují nejčastěji.