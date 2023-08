Práce na GTA 6 jsou v plném proudu. Vývoj začal už v roce 2015

Z výčtu pracovních zkušeností je přitom evidentní, že právě na GTA 6 pracoval v letech 2015 až 2018. To jinými slovy znamená, že vývoj tohoto titulu musí běžet minimálně od zmiňovaného roku 2015, tedy posledních osm let.

Nástup na tuto pozici byl přitom bezodkladný, a to přímo ve studiu v New Yorku. Právě to podle serveru Dexerto naznačuje, že se vývoj GTA 6 blíží do finální fáze. Určitě ale bude ještě minimálně několik měsíců trvat, než se finální hra dostane na pulty obchodů.