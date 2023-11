Nový herní systém od Sony nestihne Vánoce, do Česka dorazí až příští rok

Prodejní premiéra Portalu je naplánována na 15. listopadu, týká se to ale jen vybraných trhů – zakoupit si novinku od tohoto data budou moci například ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Nizozemsku, Německu či USA.

Jak již samotný název napovídá, bezdrátový ovladač se snaží zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Tento gamepad nabízí místo obyčejných vibrací haptickou odezvu. Ovladač se tedy chvěje v ruce podle toho, co se zrovna děje na obrazovce.