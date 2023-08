Rozpůlili gamepad a doprostřed dali obrazovku. Sony odhalilo Portal

Právě ovladač DualSense je považován za jedno z nejlepších vylepšení, které konzole PlayStation 5 přinesla. Jak již samotný název napovídá, bezdrátový ovladač se snaží zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Tento gamepad nabízí místo obyčejných vibrací haptickou odezvu. Ovladač se tedy chvěje v ruce podle toho, co se zrovna děje na obrazovce.