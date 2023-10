EA FC 24 v testu: Stejná telenovela pod hávem nového jména

Herní série FIFA byla vždy nedílnou součástí mého života. V dětských letech to byla zábava, na kterou jsem se ve škole těšil. Při přechodu do dospělosti se z toho stalo jakési „guilty pleasure“ a nejjistější odreagování od pracovních stresů. A když už jsem si už už říkal, že je na čase dospět a odložit svou hráčskou stránku v životě na vedlejší kolej, přišla pandemie covidu. Přes 2500 odehraných zápasů v ročníku FIFA 21 mě dobrovolně uvrhlo zpět do spárů EA.

A ač ve FIFA 23 mám už čtyřmístný počet odehraných zápasů začínající „pouze“ jedničkou, i tak jsem věděl, že do nové etapy fotbalového simulátoru pod hávem názvu EA FC musím alespoň nahlédnout. I když v rychlosti nakoukneme do vícero zákoutí nového ročníku, v tomto článku se soustředíme zejména na dojnou krávu této herní série, mód Ultimate Team (UT). Díky jeho oblíbenosti a přítomným mikrotransakcím jde o nejvíce opečovávaný herní mód, který i letos dostal několik zajímavých změn.

Nemají stejnou startovní čáru, přesto časem rozhodne šikovnost prstů na ovladači

RPG rozvoj hráčů? Tak trochu

Co vás bouchne do očí asi jako úplně první, jsou zcela přepracovaná menu. Vždy se snažím nehodnotit podobné změny okamžitě, protože mnoho podobných změn je o zvyku. Na první pohled mi přišlo hlavní menu UT brutálně nepřehledné. Po týdnu musím konstatovat, že je „pouze“ nepřehledné. Může to už být věkem, ale zvýraznění sekce, kde se právě nacházím, pro mě není na první pohled dostatečně výrazné, a tak se musím v menu často nejdříve pohnout, abych to věděl.

Jednou z hlavních novinek v UT jsou tzv. „evoluce“, což je možnost vylepšit si plněním úkolů některé (ne všechny) hráče, kteří by jinak byli kvůli svým statistikám nehratelní. Těžko říci, jak tato nová funkce promluví do pozdějších fází hry a zda bude relevantní i někdy po vydání TOTY karet. Přinejmenším v počátku je však zajímavých hráčů pro rozvoj poměrně málo a většina hráčské komunity tak vylepšuje úplně stejné hráče, což tak trochu ubíjí tuto špetku RPG rozvoje.

Je libo špetka biliáru?

Herní styly jsou pak novinkou, která je jakousi prodlouženou rukou klasických „traits“. Pokud má hráč nějakou ze svých speciálních schopností vskutku na výjimečné úrovni, stane se jeho charakteristickou schopností, tzv. „herním stylem+“, a provází ho na hřišti specifická zlatá ikonka, která vám připomíná, že daný hráč je třeba skvělý driblér nebo fantastický akrobatický zakončovatel. Když se vám na hřišti povede něco opravdu výjimečného, existuje značná šance, že za touto laskominou bude právě zlatý Herní styl+ onoho hráče.

A víte, jak jsme si ty roky stěžovali, že je herní série FIFA až moc arkádová, akce kopírují jedna druhou a střela z určitých míst s určitými hráči je takřka jistý gól. Tak na to letos zapomeňte. Mnoho akcí teď podivnými odrazy připomíná spíš biliár. Navíc kolikrát i střela z blízkosti penaltového puntíku už nemusí znamenat gól, což samozřejmě ústí k nevybíravým nadávkám hráčů a streamerů směrem ke tvůrcům hry.

Tohle je za mě však absolutně validní změna. Stačí se podívat na jeden zápas české nejvyšší soutěže a musíte uznat, že nový ročník fotbalového simulátoru je přiblížením k realitě. Snad jen to občasné probíhání obránci snažícími se o zákrok bude chtít nějaký ten update.

Foto: archív tvůrců +4

Samotnou kapitolou je pak na první pohled trochu jiný driblink, než na který jsme byli zvyklí v předchozích letech. Chirurgická práce s pravou páčkou tentokrát přináší ovoce a průměrnému hráči nepatrné změny v pohybu mohou snadno přinášet více užitku než pokročilé skill moves. I tak se vám však bude výrazně lépe kličkovat s hráči, jejichž atributy k tomu vybízejí a kteří si umějí podržet míč pěkně u nohy, aniž by při změnách směru ztráceli stabilitu.

Nikdy jsem nebyl nadšencem do různých navoněných názvů technologií a Hypermotion není výjimkou. Pozoruji jiné animace než v předchozích letech? Ano, určitě. Pocítil jsem nějakou pohybovou revoluci? Ne. Bruslí někdy hráči nepřirozeně po zeleném pažitu? Bohužel stále ještě ano.

Červené výběry jsou fuč a s tím i zábava

Pokud jedna ze změn komunitou kolem EA FC 24 po první víkendové lize hýbe, je to absence výběru „červených picků“ za odměnu. Tyto statusové kartičky byly vždy pekelná loterie, ale i ty dva šťastné výběry, které jste za sezonu udělali, mnoho hráčů hřálo na srdci. Navíc to byly statusové karty, které ve vzájemných duelech ukazovaly, že pravděpodobně nehrajete proti žádnému nazdárkovi, ale pravidelnému a úspěšnému účastníkovi víkendové ligy (WL). A teď tento loterijní adrenalin po dokončení WL zmizel. EA Sports sice tvrdí, že tyto karty nezmizely zcela a během sezóny se v nějaké formě na trh dostanou, ale…

... skutečností je, že až bude v Týmu týdne Mbappé, tak to příjemné šimrání v břiše, zda se náhodou nestane zázrak, mít už nebudete. Ano, tým týdne je už trochu zastaralý koncept, který se s příchodem Týmu roku stane ve hře víceméně zcela nadbytečným. A ano, červené picky jsou nahrazené trochu vylepšenými prodejnými odměnami, což by ve výsledku mohlo být pro hráče pozitivní, protože je mohou na rozdíl od červených karet zpeněžit. Nicméně pro mnoho z nás tím zmizel důvod hrát víkendovou ligu. Ty statusové kartičky prostě a jednoduše lákaly. Motivovaly k lepším výkonům a nevzdávání se. Škoda.

Foto: archív tvůrců Ukázka z titulu EA Sports FC 24

Ostatní herní režimy

Ale jistě, nejen režimem Ultimate Team živ je člověk. Kariéra je asi nejpopulárnějším offline módem. Mnozí jsme snili o tom, že by se tento mód mohl překotit do online prostoru, ale to se nestalo. Možná kvůli tomu, že tvůrci nechtějí riskovat oslabení zájmu o mód UT, kdo ví. Kariéru můžete rozjet jako hráč, či trenér. Jako hráč toho až tak moc neovlivníte. A jako trenér si můžete v případě neúspěchů také brzy balit saky paky. Na pár víkendů asi zábava, ale proti umělé inteligenci člověk nevydrží hrát věčně, porážení živých soupeřů je nesrovnatelně zábavnější. Škoda, v novém Maddenu to jde. Tak proč ne ve FIF… pardon… v EA FC 24?

Mód Sezony je sice online a kompetitivní, ale paradoxně ve svém okolí neznám nikoho, kdo by jej hrál. Jako plus vidím to, že ho můžete hrát v kooperaci s kamarádem. Cílem je se probojovat z nižších divizí směrem vzhůru, přičemž narážíte na soupeře ovládající stejně kvalitní týmy a oproti UT tak nejste znevýhodněni tím, když druhá strana využívala mikrotransakce. To, že jsem tomuto módu nepropadl já, neznamená, že nemá své fanoušky.

Za zmínku určitě stojí Volta, která je fajn pouličním fotbálkem vhodným zejména na to, když k vám dorazí nějaký kamarád a chcete si užít pořádnou dávku akce, kdy se neustále něco děje. Trikový ráj! Pro Clubs jsou oproti tomu dokonalý chaos pro dlouhé zimní večery. Pokud nejste nemocní na rozvoj týmu a máte dostatek známých, se kterými můžete vytvořit Klapzubovu jedenáctku, kdy budete každý ovládat jednoho hráče, můžete si užít fotbal v nejryzejší formě a strávit mnoho dlouhých večerů (a nocí) skupinovým nadáváním na Discordu. Paráda.

Foto: archív tvůrců Ukázka z titulu EA Sports FC 24

Verdikt

Že jsem si v celé recenzi skoro neustále jen stěžoval? Takhle se to mohlo zdát skoro vždy, když jsem dostal nový FIFA ročník do rukou. Nejdůležitější ale je, že EA FC 24 nemá na poli fotbalových simulátorů ve stávající chvíli absolutně žádnou relevantní konkurenci. To samozřejmě nenahrává tomu, aby EA Sports cítili nějaký větší tlak na výraznější pokroky ve hře. Došlo k nějaké herní revoluci? Nedošlo. Budeme to hrát stejně? Budeme, samozřejmě.

Původně jsem chtěl dát článku titulek: „Nač psát recenzi, když si to stejně koupíte“, ale zařadil jsem zpátečku, ač si za tímto alternativním titulkem stále stojím. EA Sports ztratili koncem partnerství s organizací FIFA pouze název pro svou herní sérii a práva na světový šampionát. Takřka všechna ostatní práva už stejně drží. A jak to tak v herním světě bývá, fanoušci chodí za herní sérií, nikoliv prázdným názvem.

HODNOCENÍ: 7,5/10