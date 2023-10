Snadnější opravy zboží. Výbor EP schválil nová pravidla pro výrobce

Evropští spotřebitelé a podniky běžně vyhazují zboží, které by se dalo opravit. Hromadí se tak odpad a vyhazují součástky, které by se daly znovu použít. Evropská komise proto navrhla směrnici, která zavádí takzvané právo na opravu, které by mělo platit v průběhu i po záruce. Před jejím vypršením budou mít výrobci povinnost nabídnout opravu, pokud není dražší než výměna.