Před lety bylo potřeba několik výplat. Jak se měnily ceny počítačů za 30 let

Situaci na trhu v polovině devadesátých let jasně ilustruje leták s nabídkou Dream PC (Snových počítačů), který vyšel v časopisu Score.

Pokud si lidé sáhli ještě citelně hlouběji do kapsy, mohli získat to nejlepší, co bylo tehdy k dostání. Za 162 700 Kč se nabízela sestava Predátor. Ta byla vyzbrojena procesorem Intel Pentium, který udával pracovní tempo při frekvenci 166 MHz. Pevný disk měl kapacitu 2,1 GB a operační paměť 32 MB. Stejně jako Avenger běžel i tento model na operačním systému Windows 3.11.