Chytré prádlo pomůže dětem s pomočováním a dospělákům s únikem moči

„Je to téma, o němž se nemluví, přesto únik moči trápí více lidí, než by se mohlo zdát. Chytré spodní prádlo je sice netradičním, ale velmi efektivním řešením,“ řekl Právu za tým vývojářů profesor Zbyněk Raida z Ústavu radioelektroniky brněnského Vysokého učení technického. Nové „superspoďáry“ už prošly náročnými testy a brzy zamíří do přímého prodeje.