Špionážní virus napadal počítače od Applu

Spy.Agent má mezi objevenými hrozbami podíl pouze dvě procenta. I to ale stačilo na to, aby se tento nezvaný návštěvník vyšvihnul do první pětky nejčastěji detekovaných škodlivých kódů. „Trojský kůň Spy.Agent se v září šířil prostřednictvím aplikací pro práci se soubory, konkrétně se jednalo o správce archivů a souborů Dr. Unarchiver či Open Any File,“ prohlásil Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře Esetu v Brně.