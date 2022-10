Přišli o 1,7 milionu i statisíce z půjčky. Policie ukázala, jak podvodníci obírají důvěřivce

Různé internetové podvody plní policejní statistiky bohužel stále častěji, a to napříč celou republikou. Mluvčí policie Lenka Drahokoupilová popsala hned několik případů z tohoto týdne, které se udály na Znojemsku.

Podle ní je evidentní, že domnělý námořník postupoval velmi sofistikovaně. „Poslal jí balík z Austrálie a potom prý přicestuje i on – virtuální nápadník. Zamilovaná žena všemu věřila a posílala peníze na složité a komplikované doručení zásilky. Zatím se nedočkala balíčku a ani milovaného muže,“ podotkla policejní mluvčí.

„Kontaktoval ji po telefonu a sdělil, že si předchozí den zažádala z jejího účtu o úvěr jiná žena. Potom jí popsal prý jedinou možnost, jak o peníze nepřijít. Ať si ve svém internetovém bankovnictví zažádá o co největší možný úvěr, který následně bance ihned vrátí tak, že peníze vloží přes zaslaný QR kód do bitcoinmatu,“ popsala průběh podvodu Drahokoupilová.

Žena bohužel tvrzení uvěřila a postupovala přesně podle instrukcí. „Na vlastní žádost dostala úvěr ve výši 326 tisíc korun, peníze vybrala v bance ve Znojmě a hotovost pak vložila do bitcoinmatu u hraničního přechodu Hatě.

Česká policie ve spolupráci s antivirovou společností Eset letos v červnu publikovala průzkum, který se zaměřoval na podvodníky na internetových bazarech. Z něj vyplynulo, že 22,64 % dotázaných prodává zboží na webu často a téměř polovina respondentů je alespoň jednou k prodeji zboží využila (48,73 %). Internetové bazary nejčastěji využívají lidé ve věku od 30 do 40 let.

Vlastní zkušenost s podvody na bazarech má 31 % dotázaných, zpravidla jde opět o jedince ve věku od 30 do 40 let. Pozitivní je, že 20,64 % respondentů uvedlo, že včas odhalili podvod a nevznikla jim žádná finanční škoda. Pouze necelá desetina lidí (9,36 %) přiznala, že je podvodníci připravili o méně než 1000 Kč, 5 % dotázaným pak byla způsobena škoda do 5000 Kč.