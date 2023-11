„Napáchají větší škody.“ DDoS útoky jsou intenzivnější, varují experti

Čísla počtu a celkové intenzity DDoS útoků na české firmy v říjnu podle dat společnosti ComSource stagnovala. Bezpečnostní experti ale varují, že to rozhodně není dobrá zpráva, jak by se mohlo na první pohled zdát. Právě naopak.

„Doposud DDoS útok znamenal plošnou hrubou sílu a zatížení celé infrastruktury. To se ale postupně mění a vše se přesouvá směrem ke kvalitě. Útočníci častěji využívají hostingové služby v evropských datových centrech. S útoky zaměřenými na aplikace jsou tak přímo u zdroje, místo aby využívali velké množství přípojek k internetu,“ konstatoval Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource.

Podle něj celková čísla DDoS útoků stagnují či dokonce klesají hlavně kvůli tomu, že tyto kybernetické nájezdy nejsou objemově velké. „Není to přitom o tom, že by DDoS útoky mizely, je to bohužel právě naopak. Útočníci navíc používají několik typů útoků zároveň,“ podotkl Cihelka.