Na tyto tři viry pozor, terorizují majitele mobilů a tabletů nejčastěji

„Trojský kůň Hiddad se na předních místech pravidelné statistiky hrozeb pro platformu Android v Česku objevuje již několikátý měsíc po sobě. Útočníci k jeho šíření využívají nadále falešné verze mobilních her, které napodobují populární hru Minecraft. V červenci se jednalo nejčastěji o hru Block Sun Earth. Pod neoficiálními kopiemi těchto her najdou uživatelé také falešné recenze,“ vysvětlil Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce Esetu.

Bránit se proti tomuto škodlivému kódu mohou uživatelé tedy relativně snadno. Stačí nestahovat aplikace z neznámých a pochybných zdrojů. V případě, že se již nezvaný návštěvník zabydlel v tabletu či smartphonu, měla by si s ním poradit většina mobilních antivirových programů, a to včetně těch bezplatných.

Druhá příčka mezi nejrozšířenějšími hrozbami patří trojskému koni Andreed, který mimochodem patřil mezi největší rizika loňského léta. „Šířil se tentokrát prostřednictvím falešné verze hry My Singing Monsters Composer. Oficiální, placená verze této hry je ke stažení na Google Play, útočníci pak její falešnou kopii nabízejí v obchodě třetí strany, a to zdarma,“ konstatoval Jirkal.

„Nabídka verzí známých her zdarma je velmi častou strategií, se kterou se v případě šíření škodlivých kódů na platformě Android setkáváme. Častou motivací pro uživatele může být ale i nabídka celého balíku her nebo programů za výhodnou cenu. Útočníci navíc velmi dobře vědí, co na uživatele funguje – součástí přípravy celé řady kybernetických útoků a podvodů je dnes už neodmyslitelně i znalost chování uživatelů v online prostředí,“ doplnil bezpečnostní expert.