Jediný virus stojí za každým pátým útokem na počítače od Applu

Už v srpnu ale dal o sobě znovu vědět, když jeho podíl činil 16,4 %. V září to bylo dokonce ještě téměř dvakrát více, přesně 28,9 %. V říjnu podíl tohoto nezvaného návštěvníka činil sice jen 20 %, stále jde však s velkou převahou o nejrozšířenější hrozbu, která cílí na počítače s logem nakousnutého jablka.

Do svého zařízení pustí lidé tohoto nezvaného návštěvníka sami. „Adware Pirrit je klasickým zástupcem kódů zobrazujících agresivní reklamy. Uživatelé ho většinou stáhnou do zařízení sami a dobrovolně, často jako součást jiných programů nebo her, které útočníci nabízejí v obchodech třetích stran nebo na různých internetových úložištích zdarma či ve výhodných balících,“ vysvětlil Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře Esetu v Brně.