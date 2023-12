Hrozby se netýkají jen Windows či Androidu. Tyto škodlivé kódy útočí na macOS nejčastěji

Podle Esetu v uplynulém měsíci vzrostl na platformě macOS počet detekcí škodlivého kódu Pirrit, jak Novinky.cz varovaly již dříve . „Adware Pirrit se aktuálně drží na pětině všech detekcí, a to jak v českém, tak slovenském prostředí,“ prohlásil Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře Esetu v Brně.

Adware Pirrit je typickým zástupcem kódů, které zobrazují agresivní reklamu – projevuje se množstvím vyskakujících reklamních oken, které nejdou zavřít, zvýrazněním některých slov při surfování, vkládáním odkazů do webového obsahu a negativním dopadem na výkon zařízení.

Do kategorie adwaru patří také MaxOfferDeal, třetí nejrozšířenější listopadová hrozba pro platformu macOS, kterou využívají počítače společnosti Apple. Tento nezvaný návštěvník se nejčastěji ukrýval v aplikaci Wheater App pro předpověď počasí.

„I když adware není stejně závažným škodlivým kódem jako infostealery nebo ransomware, i tak představuje riziko, které by uživatelé neměli opomíjet. Tím, že často funguje jako prodloužená ruka útočníků ve vašem zařízení, může do něj sám stahovat aplikace, doplňky do prohlížeče nebo další malware, aniž byste nad tím měli kontrolu,“ varoval bezpečnostní expert.