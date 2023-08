Hackeři jsou v létě méně aktivní, incidentů v červenci ubylo

Po dvou nadprůměrných měsících byl začátek letních prázdnin klidnější, alespoň co do počtu kybernetických incidentů. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) jich eviduje za červenec 13. Žádný z nich podle úřadu nespadal do kategorie velmi významný. Rekordní byl březen, kdy úřad evidoval 28 incidentů.

Foto: Kacper Pempel, Reuters Za všemi DDoS útoky vedenými proti cílům v Česku stála v červenci proruská hacktivistická skupina NoName057. (Ilustrační foto)