Slibují snadné zbohatnutí i zázračné léky. Pak důvěřivce oškubou

Kryptoměny, snadné výdělky či zázračné léky – na to všechno počítačoví piráti lákají. Podvodné stránky, které v posledních dnech kolují například jako reklama na sociálních sítích, imitují vzhled serveru Novinky.cz poměrně zdařile. Na první pohled si tak ani zkušenější uživatelé nemusejí všimnout, že se jedná o podvod.

Pozornější uživatelé si ale mohou všimnout podle adresního řádku, že se vůbec nenacházejí na stránkách Novinky.cz, ale na úplně jiném webu. Zpravidla se takovéto podvodné zprávy objevují na doménách s koncovkou .com, kterou je prakticky nemožné rychle zablokovat, aby se podvod dále nešířil.

Zaznamenány ale byly také podvodné články na investice do kryptoměn či známých společností, jako je ČEZ. Patrně není potřeba zdůrazňovat, že když sednete podvodníkům na lep a pošlete jim jakékoliv peníze, žádného zhodnocení se nedočkáte – všechny vložené prostředky skončí v jejich kapse.

Jde o typický phishingový podvod, kdy se útočníci snaží pod vidinou snadného zisku přimět uživatele ke sdělení důvěrných informací. Aby důvěřivce kyberzločinci co nejvíce zmátli, nechtějí po něm v některých případech vyplňovat okamžitě čísla kreditních karet ani odesílat žádné peníze.

Novinky.cz nemají s žádnou ze zmiňovaných phishingových kampaní nic společného. Uživatelé by neměli v žádném případě své osobní informace do registračního formuláře vyplňovat. Pokud tak učiní, měli by se vyvarovat následné komunikace se správcem platformy a odesílání jakýchkoli finančních prostředků.