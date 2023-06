Zelené dotace se přes léto zastaví

„Dotační prázdniny se budou týkat pouze příjmu žádostí. Vyřizování již přijatých žádostí, dokládání realizace i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících,“ upřesnila Früblingová. Například u žádostí podaných na konci června by žadatelé měli obdržet informaci o schválení dotace do konce července.

Otázkou ale je, zda by lidé, kteří mají zájem o nějakou dotaci, měli spěchat a neměli by si raději počkat do podzimu, kdy dojde k mírným změnám. „Podat žádost do června letošního roku doporučujeme v případě výstavby nízkoenergetického domu, které již v nové etapě dotovány nebudou. Podporu u novostaveb chceme cílit pouze na pasivní domy, kde je efekt energetických úspor největší,“ řekla Früblingová.