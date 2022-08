V září přijdou lidem vyšší důchody

U průměrného důchodu to podle ministerstva práce a sociálních věcí znamená přilepšení o 700 Kč. Takzvaná základní výměra zůstane v souladu se zákonem stejná. Výše průměrné starobní penze by tak měla dosáhnout 17 996 korun.

Důvodem je to, že inflace od loňského července do letošního ledna a poté i od února do dubna vždy přesáhla zákonem stanovených pět procent. Od února do dubna se ceny v Česku sice zvedly o 4,8 procenta, domácnostem důchodců ale rostly o 5,2 procenta. Při přidávání se využívá vyšší hodnota.