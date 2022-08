V nouzi lze žádat o příspěvek na bydlení i další dávky

Nárok na přídavky na dítě mají rodiny, jejichž čisté příjmy jsou nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. To je například u matky samoživitelky s dítětem do šesti let věku 22 474 korun. U čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do šesti let a jedním dítětem mezi šesti a patnácti roky věku je to pak 45 390 korun.