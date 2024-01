Tisíce lidí přijdou o dávky na bydlení

Pokud by úprava postihla například čtyři procenta, bylo by to více než 10 500 domácností. K tomu spoustě dalších dávky klesnou.

Konkrétně by se mělo jednat o spojení čtyř dávek do jedné. Nová podpora má nahradit příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Vedle příjmu žadatelů se bude víc posuzovat i jejich majetek. Podmínkou pro získání peněz má být práce či její hledání.

Nová dávka se má skládat ze čtyř částek, a to na základní životní potřeby, na náklady na bydlení, na děti a z bonusu za pracovní aktivitu. Podpora se má lišit pro domácnosti s příjmem do 1,3násobku životního minima a nad něj.

Pomoc s náklady na bydlení by měla zůstat pro lidi, kteří za něj vydávají přes třicet procent příjmu. Ten by se měl ale zohlednit jen do 2,5násobku životního minima. Nad tuto hranici by se z něj bralo v potaz jen pět procent.