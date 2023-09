Statisíce lidí berou jen dvacet tisíc korun měsíčně

Kdyby byla sama, tak z platu nevyjde. „Mám dvě děti. Na starší, už dospělou dceru sice dostávám výživné, ale jen čtyři tisíce korun. To absolutně nestačí, když dojíždí do školy, dělá nástavbu s maturitou.“

Podle Radky Hamáčkové z Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí postihuje situace v řadách zaměstnanců především lidi z manuálních profesí či samoživitelky, které pracují na částečný úvazek. Také to dopadá na dohodáře. „My jsme na horách, takže se to u nás často týká lidí uklízejících penziony nebo pracující v kuchyních,“ podotkla.

Lidé pak podle ní šetří na jídle, kupují levné a nekvalitní potraviny. „Setkávám se s tím, že se rodiče snaží jíst co nejméně. Teď během školního roku je to o něco lepší, protože děti chodí do školních zařízení, kde se nám daří se školami vyjednat pro ně obědy,“ upozornila Hamáčková. Hojně klienti Diakonie využívají i balíčků z potravinové banky.

Lidem s nízkými příjmy by mohla pomoci změna práce za jinou, lépe placenou. Ale to se snadno řekne, hůře udělá. Třeba na Vrchlabsku je to potíž. „V okolí jsou spíše menší města a vesničky a je nutné dojíždět dál. Což je jednak časově náročnější a pak to není levná záležitost,“ poukázala Hamáčková. A navíc je to problém sloučit s péčí o děti.