Řemeslníci mizí do ciziny. Víc peněz, lepší podmínky

„Přesto se mi to mnohonásobně vyplatí. Mám dvakrát takový plat, jaký by mi nabídli v Čechách, a zároveň dostávám ještě měsíčně přídavky 250 eur (v přepočtu asi 5900 Kč, pozn. red.) na jedno dítě. Firma mi proplácí i benzin,“ chválil si současného zaměstnavatele Trnka.

Už čtrnáct let dojíždí do Německa Miroslav Huttr z Poběžovic na Domažlicku. „Potřeboval jsem uživit rodinu. Platy jsou u nás podhodnocené, ani podmínky nejsou tak dobré, proto jsem odešel,“ vysvětlil 40letý muž. V Bavorsku začínal jako automechanik.

Přiznává, že zprvu to v cizí zemi bylo krušné, i kvůli jazykové bariéře. Teď pracuje jako profesionální řidič.

„Kdybychom měli v České republice o něco lepší peníze, drželo by se víc lidí doma. Venku si sice vyděláme, ale je to na úkor rodiny. Ráno vyjíždím ve čtyři a vracím se v sedm osm večer. Je to zkrátka něčím vykoupené,“ doplnil pendler.