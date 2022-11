Při koupi družstevního bytu hypotéka mnohdy nepomůže. Obraťte se na stavební spořitelnu

Podpora družstevního bydlení je i důležitým prvkem státní koncepce bytové politiky „Koncepce 2021+“, s níž přišlo ministerstvo pro místní rozvoj. Klade si mimo jiné za cíl představit nový investiční program pro družstevní byty a je to i jedno z doporučení projektu OECD na téma dostupnosti bydlení v České republice. Podle něj by měl stát podpořit navýšení podílu družstevních bytů.

Pro financování pořízení družstevního bytu je možné využít i tzv. předhypoteční úvěr, který mají některé banky ve svém portfoliu. Podmínkou však je, že klient daný družstevní byt nejpozději do roka až dvou získá do osobního vlastnictví. Předhypoteční úvěr je vždy poskytován s následným hypotečním úvěrem, přičemž po dobu jeho trvání splácíte jen úroky. Jakmile družstevní byt získáte do osobního vlastnictví a do katastru nemovitostí je k němu vloženo zástavní právo ve prospěch banky, je předhypoteční úvěr jednorázově splacen hypotečním úvěrem.