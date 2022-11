Tato vláda důchodový věk nezvýší, slibuje Fiala

Posunem věku odchodu do důchodu se podle Fialy jeho vláda vůbec nebude zabývat, protože prověřovat dobu dožití v souvislosti s penzemi legislativa ukládá po pěti letech, což nenastane.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že odchod do důchodu by měl zohledňovat náročnost práce a dobu vstupu na trh práce.

Společnost stárne a seniorů postupně přibývá, což vytváří tlak na státní rozpočet. Lidé nad 65 let, tedy zastropovanou hranici, nyní tvoří pětinu obyvatel. Věk pro odchod do důchodu se zatím každý rok zvyšuje, a to u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce. Muži odcházejí teď do penze ve věku pod 64 let a ženy podle počtu dětí dřív.

Důchodový věk zmrazila na 65 letech vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v předminulém volebním období. Tohoto limitu se dosáhne zhruba v polovině 30. let. Poté bude i podle Jurečky nevyhnutelné hranici pro odchod do penze posunout.

Podle většiny ekonomů a mezinárodních organizací by ČR měla v pomalém navyšování věku odchodu do důchodu podle prodlužování života pokračovat, pokud má být systém penzí finančně udržitelný. Před loňskými volbami do Sněmovny všechny politické strany zvedání důchodového věku odmítaly, nebo se k tomu nevyjadřovaly.

Musí se najít shoda

I ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu řekl, že se Česko nemůže debatě o zvýšení věku pro odchod do důchodu vyhnout. Zároveň ale zdůraznil, že je potřeba, aby vláda na úpravě penzijního systému nalezla shodu alespoň s částí opozice a neopakovala se situace z doby před deseti lety, kdy výměna kabinetu znamenala zrušení připravované reformy.

Jejím hlavním bodem ale bylo zavedení tzv. druhého pilíře, který byl podle expertů pro většinu lidí nevýhodný. Dříve do penze nyní chodí horníci, a to až o sedm let, a až o pět let bude nově od ledna umožněn dřívější odchod do důchodu bez jeho krácení i záchranářům.

Jurečka ve čtvrtek na sjezdu zdravotnických odborů řekl, že příkladem směru, kterým by se mělo jít, je snížení věkové hranice právě pro zdravotnické záchranáře. Zohledňovat by se měla doba, jak dlouho člověk pracuje, a také, kdy na trh práce nastoupil.

„Debata má být o tom, u koho musíme vyřešit předčasné odchody, protože tito lidé nemohou přijít v sedmnácti a osmnácti letech a pracovat v náročné profesi celý život,“ prohlásil Jurečka.