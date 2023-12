Poslanci chystají milostivé léto na dluhy za zdravotní pojištění

Akce se má týkat dluhů, na které bude exekuce nařízena nejpozději do konce letošního roku. Vztahovat se bude na fyzické osoby, nikoliv na firmy. Dlužník bude muset zapojení do ní oznámit zdravotní pojišťovně. Dluh pak bude muset uhradit jednorázově, a to do konce příštího roku. Pokud bude dlužníkův závazek vyšší než pět tisíc korun, bude moci požádat o rozložení na měsíční splátky. V případě dluhu do 50 tisíc půjde o dvanáct splátek, v případě vyššího až o 36.