Milostivé léto je v poločase. Ještě lze zažádat o odpuštění sankcí u správních exekucí

Milostivé léto - tedy akce zaměřená na odpuštění sankcí a úroků u správních exekucí - se přehouplo do druhé poloviny. Lidé, kteří se chtějí výhodněji zbavit tíživých závazků, by si tak měli pospíšit. Čas mají jen do konce listopadu.

Foto: Jan Handrejch, Právo Dluh od pěti tisíc korun výše lze splatit i ve splátkách. (Ilustrační foto)