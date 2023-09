Dcera měla dluhy. Senioři se kvůli ní musí vystěhovat z rodného domu

„Dozvěděli jsme se to náhodou. A pak za námi začali jezdit policajti, že se máme vystěhovat. Neměli jsme ale k tomu důvod, protože jsme to nezavinili. Když nás odsoudili, brali jsme to za vyřízenou záležitost. No a teď tohle. Nečekali jsme to. Vůbec nevíme, co bude dál,“ pokračovala seniorka.

Podle jejích slov se jim dcera ani neomluvila. „Dělá, jako by se nic nestalo. Nedovedu to pochopit. Mozek mně to nebere. Tohle hodně bolí. Do smrti jí to nezapomenu,“ dodala Marie Kastnerová. Její manžel Jiří věří, že verdikt o vystěhování by mohl ještě zvrátit odvolací soud. „I když nás právník už předem upozornil, že to nemusí dobře dopadnout. Víte, co je na tom všem nejhorší? Že ten, kdo to zavinil, nebyl potrestán, a my jsme to jako volové odnesli,“ uzavřel důchodce.