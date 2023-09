K rušení stavebních úřadů chybí předpisy

O tom, že některá méně vytížená místa a úřady s jedním zaměstnancem sloučí, uvažují i některé obce, přičemž ministr Ivan Bartoš (Piráti) dříve hovořil o tom, že by úřad všude neměl být dál než 35 kilometrů od bydliště. Výkon úřadu a počet úkonů by pak měly být měřítkem pro případné zrušení. Tato kritéria se ale do zákona nedostala a mají být součástí vyhlášky.

Podle právníka Černého by se sice při případném zpoždění dalo v některých případech stavět podle starých vyhlášek, jestliže by nebyly v rozporu s novým zákonem, ale znamenalo by to pro firmy a občany komplikace a nejistotu.