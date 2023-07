Hypoteční sazby mírně klesly

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta ročně činí v červenci 23 068 korun, oproti předchozímu měsíci se snížila o 127 korun.

Naopak tzv. hypotéky pro mladé, nad 80 procent hodnoty zástavy, v uplynulém měsíci zdražovaly. Podle dat Swiss Life Hypoindexu nejvyšší nárůst zaznamenaly sazby hypoték s roční fixací, a to o 0,1procentního bodu na 6,1 procenta ročně. Sazby hypoték s fixací na tři a pět let vyskočily pouze nepatrně, a to o jeden bazický bod na 6,56 procenta ročně, resp. 6,27procenta ročně. Hypotéky fixované na deset let zdražily o tři bazické body na 6,36procenta ročně.