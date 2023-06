Do kterých aktiv je aktuálně rozumné investovat

„To ale neznamená, že se po hlavě vrhnete do investování na doporučení prvního finančního poradce, kterého potkáte. Začněte se v investování vzdělávat, přečtěte si, jaké jsou možnosti, a začněte investovat od malých částek do více projektů či aktiv,“ doporučuje Jan Večerka, investor a zakladatel realitní platformy BrikkApp.

Akciové trhy jsou náchylné ke značným výkyvům a vzhledem k současnému stavu ekonomiky může investice do akcií představovat vyšší riziko než obvykle. „Pokud plánujete investovat do individuálních akci í a ne do indexů, tak bych to doporučil pouze investorům, kteří mají čas a chuť se intenzivně věnovat průzkumu dané firmy nejen v době nákupu, ale po celou dobu držení dané akcie,“ říká Večerka.