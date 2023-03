Zlato před inflací ochrání nejvíc, míní Češi

Druhým častěji zmiňovaným produktem je podle Čechů termínovaný vklad, který by kvůli ochraně před inflací volila pětina oslovených (21 procent). O něco menší počet respondentů by se rozhodl pro nemovitostní fond (19 procent) či nákup nemovitosti (18 procent). Investice do akcií a dluhopisů a investiční fondy by volilo shodně 17 procent respondentů.