Češi se v krizích častěji zajímají i o zlato

Jak dále uvedl, hlavním vodítkem by neměla být jen prodejní cena drahého kovu, ale také garance a podmínky, za kterých daný obchodník vykoupí zlato zpět. Lidé by se měli zajímat o to, zda obchodník garantuje zpětný odkup zlata a za jakých podmínek včetně toho, za jak dlouho dostanou při zpětném odkupu své peníze.

Podle Jakuba Petrušky, analytika společnosti Zlaťáky.cz, která se rovněž věnuje investicím do fyzického zlata, ho ještě předloni Češi kupovali především s cílem uchovat část úspor do skladné, přenosné a mezinárodně uznávané formy. Nyní zcela jasně převažují důvody dlouhodobé ochrany majetku před inflací.

Někteří zlato kupují čistě spekulativně. „Ačkoli se to může lidem vyplatit, často to končí spíše nepříjemným rozčarováním. Řada lidí, kteří zlato na vrcholu cyklu koupili s vidinou rychlých zisků, to v takovém případě nevydrží a rozčarovaní ho prodají se ztrátou. V dlouhodobém horizontu platí, že zlato chrání úspory před znehodnocením, v krátkém čase to platit nemusí,“ varuje Petruška.