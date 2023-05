Konzervativní investice nabízejí i podílové fondy

Na druhou stranu dluhopisové fondy podle něj nakupují zpravidla kvalitní dluhopisy a zajišťují si tak vyšší výnosy na delší dobu. „Při současné situaci, kdy se výnosy státních dluhopisů pohybují kolem či nad pět procent mají potenciál zhodnocovat majetek klientů rychlostí v průměru přes pět procent ročně, a to pomocí nízkorizikových investic v kvalitních dluhopisech,“ doplňuje Urbánek.

Bonusem pro nynější podílníky v dluhopisových fondech by mohl být rychlý pokles inflace, čímž by začaly klesat dlouhodobé výnosy, které posunou ceny dluhopisů nahoru.

Poukazuje také na to, že ani velmi movitý klient si nemůže dovolit investovat do akcií, když bude peníze potřebovat třeba za půl roku. „Krátkodobé rezervy je potřeba spravovat vždy konzervativně. Dlouhodobé rezervy s horizontem deseti a více let vždy dynamicky. A je úplně jedno, jestli máme 5000 Kč nebo deset milionů,“ dodává.