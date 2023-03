Nejspolehlivější investicí jsou státní dluhopisy, radí experti

„K investování je kromě peněz potřeba také rozhled a finanční gramotnost a to je často kámen úrazu. Mnozí se nechají odradit prvním drobným neúspěchem či medializovanými případy nekvalitních firemních dluhopisů a investování se ze strachu vyhýbají,“ sdělil Právu Jaromír Sladkovský, místopředseda AKAT.

„Hodně pomoci může pravidelné investování. Zásadní je také diverzifikace portfolia, dnes je relativně těžké odhadnout, co se bude dále dít, ale pro konzervativnější klienty dává smysl investovat například do státních dluhopisů, kde se dá (výhledově) očekávat pokles sazeb ze strany ČNB, a tím by tyto dluhopisy mohly dosáhnout zajímavého zhodnocení,“ uvedl manažer produktového týmu investic v Moneta Money Bank Tomáš Kapoun.