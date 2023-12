Darů na dobročinnost letos ubývá, lidé šetří

Důvodem letošního odlivu darů je podle Šplíchalové hlavně vysoká inflace a pokles reálných mezd. Třetina dárců navíc podle Fóra očekává, že i v příštím roce budou méně štědří než letos. Jedná se častěji o lidi nad 60 let nebo s příjmem domácnosti do 30 tisíc korun. „Bojí se, že by situaci nezvládli,“ řekla Šplíchalová.

Podobně se vyjádřila ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací Monika Jindrová. „Víme, že některé organizace mají problémy. Omezuje jim to činnost, potíže to působí například v osobních nákladech,“ sdělila. Vést by to mohlo až k redukci personálu, tím pádem i k omezování poskytovaných služeb domácnostem.