Čtvrt milionu důchodců hrozí ztráta příspěvků u spoření

Háček je v podmínkách pro jednorázové vyrovnání z penzijního spoření. Vedle dosažení věku 60 let je to minimálně pět let spoření.

„Právě tuto podmínku nebude k 1. červenci splňovat čtvrt milionů penzistů. Takže pokud budou chtít systém opustit, dostanou jen takzvané odbytné – stát jim sebere všechny státní příspěvky, které jim za dobu jejich spoření poslal,“ upozornil prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop.

Navíc by tito lidé museli vracet případné daňové úlevy.

Příspěvky u penzijního spoření se změní, za předčasné splacení hypotéky bude vyšší sankce

Ještě hůře na tom podle Poklopa budou ti, kdo by chtěli systém opustit, ale nebudou si spořit ještě ani dva roky. Takových důchodců má být k červenci 2024 v evidenci penzijních fondů zhruba 80 tisíc. Poklop upozornil, že při ukončení smluv kratších dvou let účastník nedostane vůbec nic, tedy ani své vlastní peníze, které si do penzijního spoření už poslal.

Poklop vyzval zákonodárce, aby tvrdé podmínky ještě upravili. Férovým řešením situace by podle něj bylo zavedení pětileté ochranné lhůty, která by umožnila lidem s již uzavřenou smlouvou dospořit za původně dohodnutých podmínek.

Chystané změny jsou součástí novely, která upravuje státní příspěvky na důchodové spoření. Sněmovna už ji schválila a teď ji má projednat Senát.

„Souhlasím s tím, že by bylo nejvhodnější odložení této změny o pět let. Ale nemám pocit, že by byla vůle tuto změnu učinit,“ řekla k tomu Novinkám produktová ředitelka penzijní společnosti Rentea Lucie Jurníčková.

Vyplatí se pokračovat

Apelovala přitom na důchodce, kteří nebudou mít ještě nárok na jednorázové vyrovnání, ať penzijní spoření rozhodně neukončují.

„Účastníci, kteří se dostanou do této situace, mají možnost si snížit měsíční příspěvek na sto korun měsíčně, dospořit si požadovanou dobu spoření a vybrat penzijko, až když budou mít nárok na jednorázové vyrovnání. To doporučuji z toho důvodu, aby nepřišli i o již připsané státní příspěvky,“ zdůraznila.

Poslanci opozičního hnutí ANO Patriku Nacherovi vadí, že stejně jako v případě stavebního spoření, kde zkrátil podporu na polovinu všem, stát mění pravidla podpory i pro stávající smlouvy. „Za mě to bude základ naší ústavní stížnosti,“ řekl Novinkám. „Pokud se člověk rozhodne odejít, přijde o státní příspěvky. Anebo tam musí setrvat a skousnout jednostrannou změnu podmínek, na kterou nemůže adekvátně reagovat,“ kritizoval.

Taková zpětná změna pravidel je podle Nachera nepřípustná. Upozornil, že přitom u poplatku za předčasné splacení hypotéky vládní koalice od retroaktivity týkající se stávajících smluv nakonec ustoupila.

Ministerstvo: Původní návrh byl ještě tvrdší

Ministerstvo financí už dříve ale odmítlo kritiku, že jde o retroaktivitu, kterou ústava nepřipouští. To, že lidem s přiznaným starobním důchodem už nebudou od července vypláceny příspěvky, obhajuje tím, že jejich účelem je motivovat lidi k tvorbě úspor na důchodový věk, což s přiznáním důchodu přestává dávat smysl.

„Příslušný návrh zákona již byl schválen Sněmovnou a postoupen Senátu. Ministerstvo financí v tuto chvíli nemá možnost, jak do návrhu zákona zasahovat,“ sdělil pak Novinkám k možnostem změn v legislativě Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva.

Účastník, který má přiznán starobní důchod, může podle něj pokračovat v placení příspěvků i bez nároku na státní příspěvek. „Placení příspěvků si podle svého uvážení může snížit až na minimální měsíční příspěvek 100 Kč a při této výši dospořit do konce doby zbývající pro získání nároku na dávku, to jest možnosti čerpání naspořených prostředků bez jakékoliv sankce,“ uvedl Běhal.

Zdůraznil, že ukončení vyplácení příspěvku účastníkům s přiznaným starobním důchodem vychází z expertního doporučení NERV. „Jeho původní doporučení bylo ještě tvrdší a navrhovalo ukončit vyplácení příspěvků účastníkům starším šedesáti nebo padesáti pěti let, ministerstvo se však rozhodlo pro mírnější a logičtější variantu provázat ukončení vyplácení příspěvku s přiznáním starobního důchodu,“ dodal Běhal.