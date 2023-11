Zkrachovalá Sberbank by mohla začít vyplácet věřitele v prosinci

Celá věc je podle ní v souladu s Garančním systémem finančního trhu, který vyplácel klientům banky zákonem pojištěné vklady do výše zhruba 2,5 milionu korun. Byl v první skupině věřitelů a měl nárok na sto procent vkladu. „Kdyby nesouhlasil, nezbylo by nám nic jiného, než se dál zabývat rozdělením věřitelů do druhé skupiny, kde jsou malé a střední podniky, a třetí skupiny, kde jsou ostatní, tedy velké firmy, kraje, města,“ řekla Lužová Hospodářským novinám s tím, že by se pak výplata mohla protáhnout až o rok.