Zdražení nafty zažehnáno, EU prodloužila výjimku u ruské ropy

Právě tato výhrada stála Slovensku, ale také Česku, které Bratislavu a její žádost podpořilo, v cestě. Výjimka se vztahuje i na slovenský export, a tudíž i na dovoz do Česka.

Ta měla původně výjimku do 5. prosince, teď bude moci ropné produkty vyvážet ještě rok, do prosince 2024. „Český trh tak nyní není vystaven nějakému nečekanému vývoji,“ potvrdil Novinkám Molnár.

Kdyby nebyla výjimka prodloužena, muselo by Česko najít adekvátní objemovou náhradu jinde a umět ji dopravit. To by zvedlo ceny nafty na čerpacích stanicích.