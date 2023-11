Slovnaft bude dodávat paliva do Česka dál, nevylučuje však výpadky

Mluvčí Slovnaftu vidí možnost dovozu paliv z Německa, ale to by české železnice musely zvládnout nápor extra vlakových souprav. V současnosti přepravuje paliva z Německa přibližně 800 vlaků, ale potřebných by bylo až 1600 vlakových souprav. Další možností je přeprava cisternami, ale to by enormně zatížilo dálnice a silnice 1. třídy v celé zemi, především na Moravě.