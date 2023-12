Další útok na nákladní loď v Rudém moři. Tanker začal hořet

Dánská společnost A.P. Moller-Maersk rovněž v pátek 15. prosince oznámila, že až do odvolání pozastavuje veškerou přepravu kontejnerů přes Rudé moře. Stalo se tak poté, co její plavidlo Maersk Gibraltar málem zasáhla raketa při cestě ze Salály v Ománu do saúdskoarabské Džiddy.