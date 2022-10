Zásilkovna: Hodnota toho, co doručujeme, o třetinu klesla

„Jsme jako lakmusový papírek toho, co se děje v ekonomice. Lidé chudnou. Více šetří, vyhledávají levnější zboží, méně nakupují to zbytné, víc jdou do secondhandu,“ poznamenala zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková při úterním představení nového robotizovaného depa společnosti v Rudné u Prahy.