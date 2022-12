Zaměstnancům Vítkovice Steel porostou mzdy a odměny až o 12 procent

Zaměstnancům ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel porostou v příštím roce při splnění stanovených kritérií mzdy a odměny celkově až o 12 procent. Do mzdy jim od dubna přibude v průměru 1200 korun. Na novém znění kolektivní smlouvy na dalších pět let a na mzdovém vývoji a zaměstnaneckých benefitech pro příští rok se dohodli zástupci vedení a odborů. Řekla to mluvčí firmy Jana Dronská.

Foto: Vítkovice Steel Výroba výpalků ve společnosti Vítkovice Steel.

Průměrná mzda v podniku je bez managementu 43 347 korun, firma má téměř 900 zaměstnanců. „Aktuálně nás trápí vysoké ceny energií, komplikace v logistice a slabá poptávka po ocelářských výrobcích, ale v prvních třech čtvrtletích se nám dařilo a předpokládáme, že v příštím roce se situace zlepší. Pracujeme na úsporných opatřeních a soustředíme se na obchod a zajímavé zakázky. Proto si můžeme dovolit zaměstnancům přidat," uvedl generální ředitel společnosti Vítkovice Steel Radek Strouhal. Podle předsedy podnikové odborové organizace a Odborového svazu Kovo Romana Ďurča sice odboráři kvůli vysoké inflaci šli do vyjednávání s vyšším cílem, ale s výsledným kompromisem mohou být zaměstnanci spokojeni. „Je potřeba si uvědomit, v jak složité době pro průmysl se pohybujeme. Letošní rok nám ukázal, jak může být situace proměnlivá, a spolupráce odborů a vedení musí fungovat," uvedl Ďurčo. Zaměstnanci budou mít podle nové kolektivní smlouvy při splnění všech kritérií průměrně až o 12 procent více než v současnosti po započtení odměn, benefitů a úprav. „Zaměstnancům přibude do mzdy od 1. dubna 2023 v průměru 1200 korun a další peníze do benefitních a bonusových programů. Získají například letní bonus ve výši 3000 korun a vánoční bonus 5000 korun při splnění hospodářských ukazatelů," uvedla firma. Nová kolektivní smlouva uzavřená na pět let, do konce roku 2027, přinese zaměstnancům například už od ledna zvýšení všech evidovaných příplatků – za noční směny, rizika na pracovišti, pohotovost a podobně. Součástí dohody je i navýšení odstupného při organizačních změnách a další dílčí úpravy zejména vázané na změny v zákoníku práce. „Je pro nás důležité, aby zaměstnanci vnímali, že si jejich práce vážíme. Udržet zaměstnanost a jistotu pro vás všechny je naším dlouhodobým cílem, zejména pak ve složitém období, které zažívá celá Evropa. Děkujeme odborové organizaci za to, že k jednání přistupovala i přes časté neshody velice konstruktivně a že byla ochotna vést dialog nad širokou škálou témat, který nakonec vyústil ve vzájemnou dohodu," doplnila personální ředitelka společnosti Kateřina Nogolová. Vítkovice Steel jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, 70 procent produkce vyvážejí. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu.