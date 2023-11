Většina zaměstnanců OpenAI hrozí odchodem, žádá rezignaci správní rady

Zhruba 500 zaměstnanců společnosti OpenAI pohrozilo odchodem, pokud všichni současní členové správní rady nerezignují a do čela podniku se nevrátí Sam Altman, který byl v pátek překvapivě odvolán z funkce výkonného ředitele. Podle médií to vyplývá z dopisu, který zaměstnanci podepsali a zaslali radě. OpenAI má více než 700 zaměstnanců, podle listu Financial Times (FT) jejich aktuální počet dosahuje až 770.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo OpenAI